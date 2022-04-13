Жена Медведчука обратилась к Зеленскому с просьбой освободить её супруга
- РИА Новости
«Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ», — сказала она.
Марченко добавила, что Медведчук не нарушал никаких украинских законов и не покидал территорию Украины.
«Он всегда выступал за мир, диалог, согласие на Украине, и вам, господин президент, это очень хорошо известно», — сказала она.
По словам супруги политика, Медведчука преследуют по политическим мотивам.
«Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», — обратилась она к Зеленскому.
Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.
Позже он предложил обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных.