Жена Медведчука обратилась к Зеленскому с просьбой освободить её супруга

Оксана Марченко, жена главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить её супруга.

«Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ», — сказала она.

Марченко добавила, что Медведчук не нарушал никаких украинских законов и не покидал территорию Украины.

«Он всегда выступал за мир, диалог, согласие на Украине, и вам, господин президент, это очень хорошо известно», — сказала она.

По словам супруги политика, Медведчука преследуют по политическим мотивам.

«Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», — обратилась она к Зеленскому.

Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных.