Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что уничтожение националистических батальонов на Украине является первоочередной задачей специальной военной операции ВС России.

«Главное — это освобождать всё-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны», — заявил Песков.

Он также выразил уверенность, что все цели спецоперации России «должны быть выполнены и будут выполнены».

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силы ДНР и российские войска полностью освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе от украинских боевиков.

Кроме того, в Мариуполе полностью освободили морской торговый порт от боевиков украинского нацбатальона «Азов».

11 апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что операция по освобождению территории Донецкой Народной Республики будет интенсифицирована.