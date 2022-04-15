Песков назвал уничтожение нацбатальонов на Украине первостепенной задачей спецоперации
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«Главное — это освобождать всё-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны», — заявил Песков.
Он также выразил уверенность, что все цели спецоперации России «должны быть выполнены и будут выполнены».
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силы ДНР и российские войска полностью освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе от украинских боевиков.
Кроме того, в Мариуполе полностью освободили морской торговый порт от боевиков украинского нацбатальона «Азов».
11 апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что операция по освобождению территории Донецкой Народной Республики будет интенсифицирована.