В освобождённых частях Украины пенсионерам и бюджетникам выплатили более 50 млн рублей
«Спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобождённых территориях Украины. Всего за три недели более 5 тыс. пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тыс. рублей», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.
Более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.