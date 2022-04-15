В освобождённых частях Украины пенсионерам и бюджетникам выплатили более 50 млн рублей

Россия выплатила более 50 млн рублей пенсионерам и бюджетникам в освобождённых частях Украины. Об этом сообщило российское МЧС.

«Спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобождённых территориях Украины. Всего за три недели более 5 тыс. пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тыс. рублей», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.

Более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.