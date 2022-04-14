Режим ЧС ввели в обстрелянном украинскими военными районе Брянской области

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Климовском районе Брянской области, где в результате обстрела ВСУ пострадали восемь человек и повреждено свыше 100 жилых домов.
Режим ЧС ввели в обстрелянном украинскими военными районе Брянской области
  • © РИА Новости / Юлия Заболотько

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на распоряжение главы района.

«Ввести до особого распоряжения... на территории Климовского района режим функционирования «чрезвычайная ситуация», — сказано в документе.

Ранее Следственный комитет сообщал, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове ранения получили семь человек, в том числе ребёнок.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что порядка 100 домов получили повреждения в результате обстрела посёлка Климово.

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