В ДНР заявили об обстреле военными ВСУ Донецка

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские военные выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка.
В ДНР заявили об обстреле военными ВСУ Донецка
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:00 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Отмечается, что украинские военные также выпустили суммарно восемь снарядов 122 мм по населённому пункту Ясиноватая. 

Ранее в ДНР заявили, что с начала суток ВСУ выпустили более 100 снарядов по территории республики.

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