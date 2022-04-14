В ДНР заявили об обстреле военными ВСУ Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские военные выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:00 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Отмечается, что украинские военные также выпустили суммарно восемь снарядов 122 мм по населённому пункту Ясиноватая.

Ранее в ДНР заявили, что с начала суток ВСУ выпустили более 100 снарядов по территории республики.