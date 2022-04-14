В ДНР заявили, что с начала суток ВСУ выпустили более 100 снарядов по территории республики

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что с начала суток ВСУ выпустили более 100 снарядов по территории ДНР.

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и 152-мм и 122-мм ствольной артиллерии», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что под обстрелы попали районы трёх населённых пунктов республики.

«В результате украинской агрессии один мирный житель погиб, трое получили ранения. Повреждено 26 жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и одно транспортное средство», — отметили в Народной милиции.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Первомайск.