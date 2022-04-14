В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 мм

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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Первомайск.
В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 мм
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 15:25 — с направления населённого пункта Новозвановка по населённому пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (пять снарядов)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населённые пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Озеряновка Донецкой Народной Республики.

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