В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 мм
- AFP
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«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 15:25 — с направления населённого пункта Новозвановка по населённому пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (пять снарядов)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населённые пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Озеряновка Донецкой Народной Республики.