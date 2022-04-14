В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 мм

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Первомайск.

AFP

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