МИД: Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку
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«Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку», — приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства заявление Захаровой.
Она добавила, что предложенные Баку Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и ответная реакция Еревана призваны стать базой для старта азербайджано-армянских переговоров по мирному договору.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили возможное заключение мирного соглашения.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.
Также российский лидер провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.