МИД: Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку

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Официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.
МИД: Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку», — приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства заявление Захаровой.

Она добавила, что предложенные Баку Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и ответная реакция Еревана призваны стать базой для старта азербайджано-армянских переговоров по мирному договору.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили возможное заключение мирного соглашения.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.

Также российский лидер провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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