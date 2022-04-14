МИД: Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку

Официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

«Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку», — приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства заявление Захаровой.

Она добавила, что предложенные Баку Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и ответная реакция Еревана призваны стать базой для старта азербайджано-армянских переговоров по мирному договору.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили возможное заключение мирного соглашения.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.

Также российский лидер провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.