Путин обсудил с Алиевым работу по делимитации азербайджанско-армянской границы

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.
Путин обсудил с Алиевым работу по делимитации азербайджанско-армянской границы
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны также подчеркнули необходимость реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.

Также Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого политики обсудили двусторонние отношения России и Армении и подготовку к предстоящему визиту Пашиняна в Москву.

Ранее Алиев и Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Также они поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами.

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