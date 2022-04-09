Путин обсудил с Алиевым работу по делимитации азербайджанско-армянской границы

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.

«Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны также подчеркнули необходимость реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.

Также Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого политики обсудили двусторонние отношения России и Армении и подготовку к предстоящему визиту Пашиняна в Москву.

Ранее Алиев и Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Также они поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами.