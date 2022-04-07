Алиев и Пашинян договорились о создании комиссии по делимитации границы
«По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении на сайте премьер-министра Армении.
Отмечается, что комиссия будет также заниматься вопросами обеспечения безопасности вдоль границы.
«Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами», — заявили в пресс-службе кабмина.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну о необходимости деэскалации.
Президент России Владимир Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.