Алиев и Пашинян договорились о создании комиссии по делимитации границы

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.

«По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении на сайте премьер-министра Армении.

Отмечается, что комиссия будет также заниматься вопросами обеспечения безопасности вдоль границы.

«Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами», — заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну о необходимости деэскалации.

Президент России Владимир Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить