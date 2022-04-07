Алиев и Пашинян договорились о создании комиссии по делимитации границы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.

«По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении на сайте премьер-министра Армении.

Отмечается, что комиссия будет также заниматься вопросами обеспечения безопасности вдоль границы.

«Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами», — заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну о необходимости деэскалации.

Президент России Владимир Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.