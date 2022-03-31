Путин провёл переговоры с Алиевым и Пашиняном по ситуации вокруг Нагорного Карабаха
- РИА Новости
«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Стороны подтвердили важность последовательного выполнения всех положений трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
«Условлено о дальнейших контактах», — отмечается в тексте.
26 марта в МИД России выразили обеспокоенность ростом напряжённости в Нагорном Карабахе и призвали стороны соблюдать договорённости.