Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили возможный мирный договор

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонной беседы обсудили возможное заключение мирного соглашения. Об этом заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.
Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили возможный мирный договор
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«Телефонная беседа с Джейхуном Байрамовым была проведена по инициативе азербайджанской стороны», — цитирует ТАСС Мирзояна.

По его словам, стороны обсудили механизм формирования комиссии по вопросам делимитации и демаркации, а также своего видения вопроса о возможном заключении мирного соглашения.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Они поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.

Также российский лидер провёл телефонный разговор с Пашиняном, в ходе которого политики обсудили двусторонние отношения России и Армении и подготовку к предстоящему визиту Пашиняна в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить