Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили возможный мирный договор

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонной беседы обсудили возможное заключение мирного соглашения. Об этом заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

«Телефонная беседа с Джейхуном Байрамовым была проведена по инициативе азербайджанской стороны», — цитирует ТАСС Мирзояна.

По его словам, стороны обсудили механизм формирования комиссии по вопросам делимитации и демаркации, а также своего видения вопроса о возможном заключении мирного соглашения.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Они поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.

Также российский лидер провёл телефонный разговор с Пашиняном, в ходе которого политики обсудили двусторонние отношения России и Армении и подготовку к предстоящему визиту Пашиняна в Москву.