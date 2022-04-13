Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили возможный мирный договор
- AP
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«Телефонная беседа с Джейхуном Байрамовым была проведена по инициативе азербайджанской стороны», — цитирует ТАСС Мирзояна.
По его словам, стороны обсудили механизм формирования комиссии по вопросам делимитации и демаркации, а также своего видения вопроса о возможном заключении мирного соглашения.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем договорились до конца апреля создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.
Они поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым обсудил работу по делимитации азербайджанско-армянской границы.
Также российский лидер провёл телефонный разговор с Пашиняном, в ходе которого политики обсудили двусторонние отношения России и Армении и подготовку к предстоящему визиту Пашиняна в Москву.