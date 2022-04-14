Учёные из США проводили испытания опасных препаратов на пациентах психбольницы в Харькове

Американские учёные в 2019—2021 годах испытывали на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова потенциально опасные биологические препараты, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.

«Установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские учёные из лаборатории в городе Мерефа проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харькова», — сказал он.

По словам Кириллова, имеющих расстройства психики граждан отбирали для опытов с учётом возраста, национальности и иммунитета. Результаты мониторинга записывались на специальных бланках, а персонал медучреждения давал подписку о неразглашении.

В Минобороны России выразили обеспокоенность тем, что законодательство США допускает проведение работ в сфере биологического оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.