Учёные из США проводили испытания опасных препаратов на пациентах психбольницы в Харькове

Короткая ссылка
Американские учёные в 2019—2021 годах испытывали на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова потенциально опасные биологические препараты, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.
Учёные из США проводили испытания опасных препаратов на пациентах психбольницы в Харькове
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские учёные из лаборатории в городе Мерефа проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харькова», — сказал он.

По словам Кириллова, имеющих расстройства психики граждан отбирали для опытов с учётом возраста, национальности и иммунитета. Результаты мониторинга записывались на специальных бланках, а персонал медучреждения давал подписку о неразглашении.

В Минобороны России выразили обеспокоенность тем, что законодательство США допускает проведение работ в сфере биологического оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить