В ДНР возбудили уголовное дело по факту фиксации камерами ОБСЕ мест дислокации войск

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В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело по факту фиксации камерами СММ ОБСЕ мест дислокации войск республики для дальнейшей передачи информации, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 1».
В ДНР возбудили уголовное дело по факту фиксации камерами ОБСЕ мест дислокации войск
  • AP
  • © Alexei Alexandrov

«Возбуждено уголовное дело по факту видеофиксации месторасположений, дислокации войск Народной милиции ДНР, промышленных баз и других фактов, имеющих значение, посредством камер ОБСЕ для их дальнейшей передачи», — цитирует её РИА Новости.

По словам министра, правоохранительные органы на данный момент выясняют, куда именно СММ передавала данные.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что миссия ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить деятельность на территории ДНР.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что если информация об использовании технических средств наблюдения СММ для корректировки огня артиллерии ВСУ подтвердится, то это полностью дискредитирует и миссию, и руководство секретариата ОБСЕ — «всех тех, кто это всё прикрывал».

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