МИД ДНР: СММ ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить работу на территории республики

Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить деятельность на территории ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её пост в Telegram.

«Деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась: Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны России», — заявила она.

Никонорова уточнила, что это постановление уже доведено до местных сотрудников СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны прекратить свою деятельность в ДНР.

Ранее власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики

10 апреля источники в силовых структурах сообщили RT о находках российских военных специалистов, указывающих, что миссия ОБСЕ на Украине могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР.