МИД ДНР: СММ ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить работу на территории республики
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её пост в Telegram.
«Деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась: Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны России», — заявила она.
Никонорова уточнила, что это постановление уже доведено до местных сотрудников СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны прекратить свою деятельность в ДНР.
Ранее власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики
10 апреля источники в силовых структурах сообщили RT о находках российских военных специалистов, указывающих, что миссия ОБСЕ на Украине могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР.