МИД ДНР: СММ ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить работу на территории республики

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Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить деятельность на территории ДНР.
МИД ДНР: СММ ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить работу на территории республики
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её пост в Telegram.

«Деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась: Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны России», — заявила она.

Никонорова уточнила, что это постановление уже доведено до местных сотрудников СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны прекратить свою деятельность в ДНР.

Ранее власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики

10 апреля источники в силовых структурах сообщили RT о находках российских военных специалистов, указывающих, что миссия ОБСЕ на Украине могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР. 

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