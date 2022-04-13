Захарова прокомментировала данные об использовании средств СММ ОБСЕ для корректировки огня ВСУ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос RT, прокомментировала сообщения СМИ о том, что технические устройства СММ ОБСЕ, которые были предназначены для технической фиксации режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе, могли использоваться для корректировки удара артиллерии ВСУ.
Захарова прокомментировала данные об использовании средств СММ ОБСЕ для корректировки огня ВСУ
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  • © MFA Russia

Захарова отметила, что СММ ОБСЕ работала восемь лет, применяя различные технические средства, в том числе БПЛА, камеры для мониторинга режима прекращения огня. 

По её словам, руководство ОБСЕ неоднократно заверяло российскую сторону, что миссия не передаёт Киеву никакой оперативной информации.

«7 марта весь международный персонал СММ ОБСЕ был выведен за пределы Украины, ЛНР и ДНР. Мониторинговая деятельность фактически прекратилась. 31 марта истёк и мандат миссии, а это просто исключает продолжение её работы, в том числе использование технических средств», — отметила Захарова. 

Представитель МИД добавила, что «в чьих руках сейчас находится и как используется пока ещё не вывезенное оборудование — это вопрос».

«Это оборудование, напомню, Специальной мониторинговой миссии, она больше не действует, у неё истёк мандат, его никто не продлевал официально. Так где же оборудование? Куда его вывезли или кому отдали?» — заявила она.

Захарова подчеркнула, что если информация об использовании технических средств наблюдения СММ ОБСЕ для корректировки огня артиллерии ВСУ подтвердится, то это полностью дискредитирует и миссию, и руководство секретариата ОБСЕ — «всех тех, кто это всё прикрывал».

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что миссия ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить деятельность на территории ДНР.

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