Хирург рассказал об ударе ВСУ «Точкой-У» по российскому военному госпиталю в Мелитополе
- РИА Новости
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«17 марта наш госпиталь будет считать своим вторым днём рождения, потому что практически по госпиталю произведён обстрел «Точкой-У», как мы потом уже узнали. Практически вся территория расположения госпиталя была поражена минами (суббоеприпасы кассетной части ракеты. — RT). Весь отряд находился на своих рабочих местах, несмотря на вечернее время, раненые поступали, мы оказывали помощь. Совершенно неожиданно произошёл взрыв, после которого уже происходят мелкие взрывы», — сказал он.
Как уточняет агентство, принадлежность ракеты украинским войскам подтверждает её серийный номер на баке: Ш91536. Фрагменты украинских ракет серии Ш915 уже фиксировались на территории Донбасса, говорится в сообщении.
Ранее командир отделения технического обслуживания рассказал RT, что украинские артиллеристы на Киевском направлении часто расстреливали медицинские машины с красным крестом, «чтобы никто не мог раненым оказать помощь».