Хирург рассказал об ударе ВСУ «Точкой-У» по российскому военному госпиталю в Мелитополе

Украинские военные 17 марта обстреляли ракетами «Точка-У» Мелитополь, в том числе российский военный госпиталь, двое военнослужащих получили ранения, главврач был контужен, но несмотря на это продолжал спасать раненых. Об этом рассказал РИА Новости хирург госпиталя Роман Нежилов.

«17 марта наш госпиталь будет считать своим вторым днём рождения, потому что практически по госпиталю произведён обстрел «Точкой-У», как мы потом уже узнали. Практически вся территория расположения госпиталя была поражена минами (суббоеприпасы кассетной части ракеты. — RT). Весь отряд находился на своих рабочих местах, несмотря на вечернее время, раненые поступали, мы оказывали помощь. Совершенно неожиданно произошёл взрыв, после которого уже происходят мелкие взрывы», — сказал он.

Как уточняет агентство, принадлежность ракеты украинским войскам подтверждает её серийный номер на баке: Ш91536. Фрагменты украинских ракет серии Ш915 уже фиксировались на территории Донбасса, говорится в сообщении.

Ранее командир отделения технического обслуживания рассказал RT, что украинские артиллеристы на Киевском направлении часто расстреливали медицинские машины с красным крестом, «чтобы никто не мог раненым оказать помощь».