В ВС России рассказали, почему артиллеристы ВСУ расстреливают медицинские машины
- Gettyimages.ru
- © Anastasia Vlasova
«Мы на медицинской технике специально удаляем красные кресты, потому что это стало уже приоритетной целью», — сказал он.
По его словам, «сначала отрабатывают по красным крестам», а потом по остальной колонне.
«Чтобы никто не мог раненым оказать помощь. Я думаю, да, что фашистское отношение», — отметил он.
Также Алексей Репин побывал в полевом госпитале на Киевском направлении на Украине.
Как рассказала журналисту старшая медсестра Наталья, врачи оснащены всеми необходимыми инструментами и медикаментами.