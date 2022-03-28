В ВС России рассказали, почему артиллеристы ВСУ расстреливают медицинские машины

Украинские артиллеристы на Киевском направлении часто расстреливают медицинские машины с красным крестом, «чтобы никто не мог раненым оказать помощь», рассказал спецкорреспонденту RT Алексею Репину командир отделения технического обслуживания Степан.

«Мы на медицинской технике специально удаляем красные кресты, потому что это стало уже приоритетной целью», — сказал он.

По его словам, «сначала отрабатывают по красным крестам», а потом по остальной колонне.

«Чтобы никто не мог раненым оказать помощь. Я думаю, да, что фашистское отношение», — отметил он.

Также Алексей Репин побывал в полевом госпитале на Киевском направлении на Украине.

Как рассказала журналисту старшая медсестра Наталья, врачи оснащены всеми необходимыми инструментами и медикаментами.