В ВС России рассказали, почему артиллеристы ВСУ расстреливают медицинские машины

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Украинские артиллеристы на Киевском направлении часто расстреливают медицинские машины с красным крестом, «чтобы никто не мог раненым оказать помощь», рассказал спецкорреспонденту RT Алексею Репину командир отделения технического обслуживания Степан.
В ВС России рассказали, почему артиллеристы ВСУ расстреливают медицинские машины
  • Gettyimages.ru
  • © Anastasia Vlasova

«Мы на медицинской технике специально удаляем красные кресты, потому что это стало уже приоритетной целью», — сказал он.

По его словам, «сначала отрабатывают по красным крестам», а потом по остальной колонне.

«Чтобы никто не мог раненым оказать помощь. Я думаю, да, что фашистское отношение», — отметил он.

Также Алексей Репин побывал в полевом госпитале на Киевском направлении на Украине.

Как рассказала журналисту старшая медсестра Наталья, врачи оснащены всеми необходимыми инструментами и медикаментами.

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