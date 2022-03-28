Старшая медсестра рассказала корреспонденту RT о работе полевого госпиталя на Украине

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Специальный корреспондент RT Алексей Репин побывал в полевом госпитале на киевском направлении на Украине. Как рассказала журналисту старшая медсестра Наталья, врачи оснащены всеми необходимыми инструментами и медикаментами.
Старшая медсестра рассказала корреспонденту RT о работе полевого госпиталя на Украине
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Репин отметил, что в госпитале раненым бойцам оказывается первая помощь, проводятся реанимационные процедуры, после чего военных готовят к отправке на лечение в России.

«В данный момент мы оснащены всем необходимым, как лекарствами, так и оборудованием. Всё, что заканчивается, достаточно быстро в полной мере доставляется... Какой-то острой необходимости в медикаментах или в расходном материале сейчас нет», — сказала медсестра.

Накануне в Киевской области российские военные медики оказали помощь девочке восьми лет и мальчику пяти лет с осколочными и огнестрельными ранениями.

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