Кадыров опубликовал видео боёв в Рубежном
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
«В городе Рубежное чеченские бойцы... совместно с военнослужащими России и ЛНР успешно проводят зачистку территории от бандеровского отребья. Несмотря на ожесточённое сопротивление бандформирований и многочасовые огневые столкновения, наши воины уверенно продвигаются вперёд», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, противник отвечает шквальным огнём из различных видов вооружения.
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее в эфире Первого канала заявил о сложной гуманитарной ситуации в Рубежном.
На прошлой неделе в городе взорвали цистерну с азотной кислотой.
Марочко призвал население найти укрытие, подготовить маски, пропитанные содовым раствором, и плотно закрыть двери и окна.