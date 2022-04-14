Кадыров опубликовал видео боёв в Рубежном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры боёв с «бандеровским отребьем» в городе Рубежное в Луганской Народной Республике.
Кадыров опубликовал видео боёв в Рубежном
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«В городе Рубежное чеченские бойцы... совместно с военнослужащими России и ЛНР успешно проводят зачистку территории от бандеровского отребья. Несмотря на ожесточённое сопротивление бандформирований и многочасовые огневые столкновения, наши воины уверенно продвигаются вперёд», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, противник отвечает шквальным огнём из различных видов вооружения.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее в эфире Первого канала заявил о сложной гуманитарной ситуации в Рубежном.

На прошлой неделе в городе взорвали цистерну с азотной кислотой.

Марочко призвал население найти укрытие, подготовить маски, пропитанные содовым раствором, и плотно закрыть двери и окна.

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