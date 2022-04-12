В ЛНР заявили о сложной гуманитарной ситуации в Рубежном

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил о сложной гуманитарной ситуации в Рубежном.

По его словам, в Рубежном у подразделений ЛНР «есть уже ряд продвижений». Он отметил, что работа там ведётся очень сложно, поскольку украинские военные и националисты прикрываются мирным населением как живым щитом.

«Хочу отметить, что гуманитарная составляющая в населённом пункте очень сложная, поскольку эвакуировать граждан практически не имеем никакой возможности, обстрелы не прекращаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва цистерны с химическими веществами в городе Рубежное.