В ЛНР заявили о сложной гуманитарной ситуации в Рубежном

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Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил о сложной гуманитарной ситуации в Рубежном.
В ЛНР заявили о сложной гуманитарной ситуации в Рубежном
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

По его словам, в Рубежном у подразделений ЛНР «есть уже ряд продвижений». Он отметил, что работа там ведётся очень сложно, поскольку украинские военные и националисты прикрываются мирным населением как живым щитом.

«Хочу отметить, что гуманитарная составляющая в населённом пункте очень сложная, поскольку эвакуировать граждан практически не имеем никакой возможности, обстрелы не прекращаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва цистерны с химическими веществами в городе Рубежное.

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