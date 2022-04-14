На Украине арестовали имущество Медведчука и его супруги

Госбюро расследований Украины (ГБР) уведомило об аресте движимого и недвижимого имущества главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

«Лычаковский райсуд Львова... арестовал ещё 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко», — говорится в заявлении на сайте ГБР Украины.

В число арестованного имущества вошли 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Кроме того, по данным ведомства, под арест попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях.

12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.

Жена Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь освободить её мужа.