На Украине арестовали имущество Медведчука и его супруги

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Госбюро расследований Украины (ГБР) уведомило об аресте движимого и недвижимого имущества главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
На Украине арестовали имущество Медведчука и его супруги
  • РИА Новости

«Лычаковский райсуд Львова... арестовал ещё 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко», — говорится в заявлении на сайте ГБР Украины.

В число арестованного имущества вошли 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Кроме того, по данным ведомства, под арест попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях.

12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.

Жена Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь освободить её мужа.

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