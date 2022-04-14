СК России проверит информацию о разведывательной деятельности ОБСЕ в Донбассе
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В СК проверят информацию Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики о том, что в состав миссии ОБСЕ в Донбассе прикомандировывались действующие сотрудники вооружённых сил и полиции стран НАТО.
По сведениям ЛНР, «в состав контингента вошли бывшие военные, имеющие опыт контрразведывательной либо оперативно-разыскной деятельности».
В министерстве республики уточнили, что «разведчики легализовывали свой статус дипломатических агентов», имели соответствующие привилегии и иммунитет.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил изучить эти сведения и дать юридическую оценку действиям международной организации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос RT, прокомментировала сообщения СМИ о том, что технические устройства СММ ОБСЕ, которые были предназначены для технической фиксации режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе, могли использоваться для корректировки удара артиллерии ВСУ.