СК России проверит информацию о разведывательной деятельности ОБСЕ в Донбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ведении разведывательной деятельности представителями миссии ОБСЕ на территории Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК проверят информацию Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики о том, что в состав миссии ОБСЕ в Донбассе прикомандировывались действующие сотрудники вооружённых сил и полиции стран НАТО.

По сведениям ЛНР, «в состав контингента вошли бывшие военные, имеющие опыт контрразведывательной либо оперативно-разыскной деятельности».

В министерстве республики уточнили, что «разведчики легализовывали свой статус дипломатических агентов», имели соответствующие привилегии и иммунитет.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил изучить эти сведения и дать юридическую оценку действиям международной организации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос RT, прокомментировала сообщения СМИ о том, что технические устройства СММ ОБСЕ, которые были предназначены для технической фиксации режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе, могли использоваться для корректировки удара артиллерии ВСУ.