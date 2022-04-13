Володин: Зеленскому придётся отвечать в случае, если что-то случится с Медведчуком
- AFP
- © Instagram account of Volodymyr Zelensky
«Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют... Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому», — написал он в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что Медведчук является инициатором реализации Минских договорённостей. По мнению российского политика, лидера ОПЗЖ не поддерживают Вашингтон и Брюссель из-за того, что тот выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства.
12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.
Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.
Жена Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь освободить её мужа.