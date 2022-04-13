Володин: Зеленскому придётся отвечать в случае, если что-то случится с Медведчуком

В случае, если с задержанным главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком что-то случится, отвечать придётся президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют... Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придётся Зеленскому», — написал он в своём Telegram-канале.

Володин напомнил, что Медведчук является инициатором реализации Минских договорённостей. По мнению российского политика, лидера ОПЗЖ не поддерживают Вашингтон и Брюссель из-за того, что тот выступал за независимую Украину и построение внеблокового государства.

12 апреля украинский президент опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

Позже он предложил обменять задержанного лидера ОПЗЖ на украинских военнопленных.

Жена Медведчука Оксана Марченко попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь освободить её мужа.