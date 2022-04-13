Минобороны России: сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что более 1 тыс. украинских военных, сдавшихся в плен, выведены в места временного содержания.
Минобороны России: сдавшиеся в плен украинские военные обеспечены всем необходимым
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Военнопленные обеспечиваются трёхразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление, а также предоставляется возможность связаться с родственниками», — сказал Мизинцев.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил информацию о том, что в Мариуполе сдались в плен более 1 тыс. украинских военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты.

Среди сдавшихся в плен — 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих.

Отмечается, что Следственный комитет России проведёт следственные действия со сдавшимися в плен в Мариуполе военными украинских войск.

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