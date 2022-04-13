СК проведёт следственные действия со сдавшимися в плен в Мариуполе украинскими военными
13 апреля 2022

СК проведёт следственные действия со сдавшимися в плен в Мариуполе украинскими военными

13 апреля 2022 | 12:57

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Следственный комитет России проведёт следственные действия со сдавшимися в плен в Мариуполе военными украинских войск.

Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства.

«Следственный комитет России проведёт необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе», — заявили в СК.

В сообщении отмечается, что показания украинских военных могут иметь важное значение для уголовных дел, расследуемых по событиям в Донбассе и на Украине.

При этом глава СК России Александр Бастрыкин «обратил внимание на необходимость соблюдения международных актов, устанавливающих, что с военнопленными всегда следует обращаться гуманно».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил информацию о том, что в Мариуполе сдались в плен более 1 тыс. украинских военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты.

Среди сдавшихся в плен — 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих.