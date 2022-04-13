МО России: остатки ВСУ и «Азова» в Мариуполе блокированы и не вырвутся из окружения

Остатки подразделений украинских войск и боевиков «Азова» в Мариуполе блокированы и лишены возможности вырваться из окружения, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — сообщил он.

Также в Мариуполе полностью освободили морской торговый порт от боевиков украинского нацбатальона «Азов».

Источник RT рассказал, что среди сдавшихся в плен в Мариуполе украинских военных из 36-й бригады морской пехоты — два британских подданных.