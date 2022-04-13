Источник рассказал о британских подданных среди сдавшихся в плен в Мариуполе украинских военных

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Источник RT рассказал, что среди сдавшихся в плен в Мариуполе украинских военных из 36-й бригады морской пехоты — два британских подданных.
Источник рассказал о британских подданных среди сдавшихся в плен в Мариуполе украинских военных
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

По его словам, в ночь с 12 на 13 апреля сдались в плен 1023 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины (войсковая часть А-2777), в том числе 976 мужчин и 47 женщин.

В числе пленных 151 раненый, в том числе 12 — с тяжёлыми ранениями.

Источник рассказал, что в числе пленных — подданный Великобритании, уроженец Ноттингема Эслин Эйдин Даниэль Джон, 1994 года рождения.

Кроме того, утром 12 апреля при попытке прорвать окружение войсковой группировки России и ДНР пленён ещё один подданный Великобритании — Пиннер Шаун, 1973 года рождения, сообщил источник.

По его словам, российские войска вели переговоры с украинскими военными в течение суток. В проведении переговоров помогали ранее сдавшиеся в плен украинские военные.

Источник рассказал, что украинских пленных разместили на территории близлежащей исправительной колонии, а также на территории бывшей овощебазы.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил информацию о том, что в Мариуполе сдались в плен более 1 тыс. украинских военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты.

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