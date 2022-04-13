В ООН назвали невозможным достижение прекращения огня на Украине в данный момент

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На данный момент невозможно достичь глобального прекращения огня на Украине, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
В ООН назвали невозможным достижение прекращения огня на Украине в данный момент
  • AP
  • © Robert Bumsted

«В данный момент глобальное прекращение огня на Украине не видится возможным. Мы призывали к нему по гуманитарным причинам, но оно не видится возможным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

За минувшие сутки трое военнослужащих ДНР погибли, ещё более 15 получили ранения.

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