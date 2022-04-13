В ДНР сообщили о гибели трёх военнослужащих республики за минувшие сутки
- РИА Новости
«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 17 получили ранения», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.
12 апреля российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.