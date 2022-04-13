В ДНР сообщили о гибели трёх военнослужащих республики за минувшие сутки

За минувшие сутки трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, ещё более 15 получили ранения, следует из заявления Народной милиции ДНР.

РИА Новости

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 17 получили ранения», — говорится в Telegram-канале военного ведомства. Ранее Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик. 12 апреля российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.