В ДНР сообщили о гибели трёх военнослужащих республики за минувшие сутки

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За минувшие сутки трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, ещё более 15 получили ранения, следует из заявления Народной милиции ДНР.
В ДНР сообщили о гибели трёх военнослужащих республики за минувшие сутки
  • РИА Новости

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 17 получили ранения», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

12 апреля российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.

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