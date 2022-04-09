СК России возбудил дела по фактам новых обстрелов населённых пунктов Донбасса

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом говорится в сообщении СК России.

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в ДНР в период с 6 по 9 апреля украинские военные обстреляли из артиллерии и миномётов инфраструктуру в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь. В ЛНР обстрелам подвергся город Первомайск, а также населённые пункты Калиново, Донецкий, Калиново-Борщеватое.

В результате обстрела украинскими военными девять мирных граждан погибли, 38 человек, включая двух несовершеннолетних, получили ранения.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Первомайска со стороны ВСУ.

Также украинские военные обстреляли населённый пункт Любовка в ДНР.