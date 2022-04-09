В ЛНР сообщили об обстреле Первомайска со стороны ВСУ
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«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел с направления н. п. Новозвановка по н. п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122-мм (шесть снарядов)», — говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.
За минувшие сутки на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики в результате обстрелов ранены 64 человека.