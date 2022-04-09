В ЛНР сообщили об обстреле Первомайска со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

AFP

© Anatolii Stepanov