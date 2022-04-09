В ЛНР сообщили об обстреле Первомайска со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В ЛНР сообщили об обстреле Первомайска со стороны ВСУ
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел с направления н. п. Новозвановка по н. п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122-мм (шесть снарядов)», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

За минувшие сутки на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики в результате обстрелов ранены 64 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить