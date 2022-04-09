СК России возбудил дела по фактам новых обстрелов населённых пунктов Донбасса

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик 7—8 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По новым фактам обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых гибнут и получают ранения жители, не участвующие в вооружённом конфликте, возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в ДНР в период с 7 по 8 апреля 2022 года украинские военные произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая и Мариуполь, а также населённом пункте Фёдоровка Амвросиевского района. В ЛНР обстрелам подверглись города Стаханов, Первомайск, а также населённые пункты Калиново Попаснянского района и Донецкий Кировского района.

В результате 14 мирных граждан погибли, 38 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой украинскими войсками.