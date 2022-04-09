За сутки на освобождённых территориях ДНР при обстрелах пострадали 64 человека
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
«За минувшие сутки, с 09:00 8 апреля до 09:00 9 апреля, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобождённой группировкой войск ДНР, ранены 64 человека», — заявили в ведомстве.
Всего за 24 часа на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 67 мирных жителей.
Ранее в ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки.