За сутки на освобождённых территориях ДНР при обстрелах пострадали 64 человека

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За минувшие сутки на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики в результате обстрелов ранены 64 человека.
За сутки на освобождённых территориях ДНР при обстрелах пострадали 64 человека
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 09:00 8 апреля до 09:00 9 апреля, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобождённой группировкой войск ДНР, ранены 64 человека», — заявили в ведомстве.

Всего за 24 часа на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 67 мирных жителей.

Ранее в ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки.

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