Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о запрете деятельности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории республики.

Пасечник подчеркнул, что миссия ни разу не повлияла на украинскую сторону и не поспособствовала мирному урегулированию конфликта. Кроме того, по словам главы ЛНР, многие факты нарушения Минских соглашений со стороны Киева оставались за пределами отчётов СММ.

«Я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года. То есть до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы Луганской Народной Республики», — говорится в Telegram-канале главы государства.

Соответствующие поручения уже были отданы в ведомства республики.

Ранее Министерство госбезопасности ЛНР задержало сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.

По данным ведомства, сотрудник миссии передал иностранной организации сведения, направленные против безопасности республики.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что миссия ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить деятельность на территории ДНР.