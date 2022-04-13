Захарова: ничто не помешает выполнению целей спецоперации России на Украине

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Ничто, включая поставки Киеву вооружений со стороны Запада или запугивание, не помешает выполнению целей и задач военной спецоперации на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: ничто не помешает выполнению целей спецоперации России на Украине
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Никакие поставки Киеву западного оружия, ни террористические методы ведения боевых действий украинскими вооружёнными формированиями... запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы — ничто не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством Российской Федерации», — сказала она в ходе брифинга.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.  

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Он также отметил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине уже выполнены.

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