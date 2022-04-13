СК возбудил дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра Днепра Бориса Филатова

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова.

«В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК России (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путём убийств членов этой группы)», — сообщил СК России.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Бориса Филатова.

Как уточнили в СК, Филатов «опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру».

Также в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.