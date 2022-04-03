СК России возбудит дело после призывов мэра Днепра Филатова убивать россиян по всему миру

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра украинского города Днепра Бориса Филатова, который призвал убивать россиян по всему миру.
СК России возбудит дело после призывов мэра Днепра Филатова убивать россиян по всему миру
  • РИА Новости

Пост с такими высказываниями он опубликовал в соцсети.

«Филатов опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру. Главному следственному управлению Следственного комитета России поручено возбудить уголовное дело и провести весь комплекс необходимых следственных действий», — сообщил СК России.

Также в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.

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