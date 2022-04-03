СК России возбудит дело после призывов мэра Днепра Филатова убивать россиян по всему миру

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра украинского города Днепра Бориса Филатова, который призвал убивать россиян по всему миру.

Пост с такими высказываниями он опубликовал в соцсети.

«Филатов опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру. Главному следственному управлению Следственного комитета России поручено возбудить уголовное дело и провести весь комплекс необходимых следственных действий», — сообщил СК России.

Также в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.