СК России возбудил дело в отношении украинского ведущего, призвавшего к геноциду русских

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.

Как установил СК, в публичных высказываниях Шарафмала содержатся признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 282 УК России, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 354.1 УК России.

Это действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, а также реабилитация нацизма — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала.

В ведомстве напомнили, что 15 марта Шарафмал в прямом эфире «24 канала» публично призвал украинцев к совершению массовых убийств россиян, в том числе детей.

При этом он обосновал свои призывы идеологией нацистских преступников, в частности Адольфа Эйхмана.

Как напомнил СК, Международный военный трибунал установил роль Эйхмана, возглавлявшего отдел управления гестапо имперского управления безопасности, в совершении преступлений в соучастии с другими нацистами, повлёкших гибель нескольких миллионов евреев.

16 марта зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что страна требует от организации отреагировать на призыв украинского ведущего к геноциду русских.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Шарафмал будет найден.