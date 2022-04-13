Бастрыкин поручил расследовать подготовку ВСУ к нападению на приграничные области России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать подготовку украинских войск к нападению на приграничные области России.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

«Председатель Следственного комитета поручил расследовать факт подготовки ВСУ атаки на приграничные области России», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что, по данным правоохранительных органов Белоруссии, «украинские силовые ведомства готовились к нанесению удара по областям России, имеющим общие границы с Украиной».

Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии с коллегами из СК Белоруссии «дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проведёт следственные действия со сдавшимися в плен в Мариуполе военными украинских войск.