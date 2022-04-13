В ДНР не получили ни одного ответа от МККК и СПЧ ООН на свои обращения
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«Я их уведомляю о каждом нарушении прав человека на нашей территории, будь то обстрелы, гибель людей или те же пытки наших пленных. Хотелось бы от них определённой реакции, но, к сожалению, на данный момент я не получила ни одного ответа на все свои официальные запросы», — цитирует её ТАСС.
Ранее Морозова обратилась в международные организации с призывом вмешаться в ситуацию с пытками российских военнопленных на Украине.
3 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что поддерживает идею о создании трибунала по оценке преступлений киевского режима в Донбассе.