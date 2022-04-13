Лукашенко выразил желание посетить Восточный и Петербургский экономические форумы
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« Я хотел бы приехать. Это в сентябре? (ВЭФ ежегодно проходит во Владивостоке в сентябре. — RT) И вот тут побродить с Олегом Николаевичем Кожемяко, своим старым другом, по окрестностям на лодке, на шхуне», — цитирует ТАСС Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что если его пригласят на ПМЭФ, то он «придёт пешком».
Ранее Лукашенко заявил, что идея объединения Белоруссии и России путём включения их в состав единой страны является «старым методом»: две страны намерены выстраивать единство через независимость двух государств.
Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минск и Москва на фоне западных санкций вырабатывают совместные проекты импортозамещающих производств, они должны быть представлены уже в апреле.