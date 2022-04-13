Лукашенко назвал «старыми методами» разговоры об объединении России и Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что идея объединения Белоруссии и России путём включения их в состав единой страны является «старым методом», две страны намерены выстраивать единство через независимость двух государств.
Лукашенко назвал «старыми методами» разговоры об объединении России и Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время визита во Владивосток.

«(Говорят, что. — RT) вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минск и Москва на фоне западных санкций вырабатывают совместные проекты импортозамещающих производств, они должны быть представлены уже в апреле.

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