Замглавы МИД России Сыромолотов: ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников
- РИА Новости
Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.
По его словам, «усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наёмников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых занимаются в том числе украинские дипломатические представительства».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный сообщает об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек, которые находятся в Мариуполе.
В Минобороны России отмечали, что радиоперехваты в Мариуполе говорят о наличии большого числа иностранных наёмников: разговоры ведутся не только по-русски и по-украински, но и ещё на шести языках, в основном европейских.