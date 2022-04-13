Замглавы МИД России Сыромолотов: ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников

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Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников, вербовкой которых занимаются украинские диппредставительства.
Замглавы МИД России Сыромолотов: ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников
  • РИА Новости

Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, «усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наёмников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых занимаются в том числе украинские дипломатические представительства».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный сообщает об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек, которые находятся в Мариуполе.

В Минобороны России отмечали, что радиоперехваты в Мариуполе говорят о наличии большого числа иностранных наёмников: разговоры ведутся не только по-русски и по-украински, но и ещё на шести языках, в основном европейских.

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