В МИД России заявили о планах Киева по химическим провокациям в Донбассе
«Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ», — сказал он в беседе с РИА Новости.
В качестве примеров Сыромолотов привёл инцидент в украинской Буче, «вынашиваемые командой президента Украины Владимира Зеленского планы по химпровокациям в Донбассе» и взрыв цистерны с азотной кислотой на заводе «Заря».
«Не исключаем, что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаётся, по некоторым оценкам, порядка 40 тыс. т высокотоксичных веществ», — подытожил он.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Рубежном взорвали цистерну с азотной кислотой.
6 апреля в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.