Замминистра МИД России Олег Сыромолотов рассказал, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, возможно повторение терактов с токсичными веществами в отношении предприятий.

«Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ», — сказал он в беседе с РИА Новости.

В качестве примеров Сыромолотов привёл инцидент в украинской Буче, «вынашиваемые командой президента Украины Владимира Зеленского планы по химпровокациям в Донбассе» и взрыв цистерны с азотной кислотой на заводе «Заря».

«Не исключаем, что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаётся, по некоторым оценкам, порядка 40 тыс. т высокотоксичных веществ», — подытожил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Рубежном взорвали цистерну с азотной кислотой.

6 апреля в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.