В ДНР заявили о готовности возобновить переговоры по обмену пленными с Украиной
- РИА Новости
«Республика готова была вести переговоры по пленным на протяжении всего конфликта, и эта позиция остаётся неизменной», — цитирует РИА Новости Морозову.
По её словам, в ДНР готовы искать консенсус и пути выхода из сложившейся ситуации.
Ранее Морозова заявила, что с 2020 года Украина и ДНР не обмениваются пленными, хотя и с той и с другой стороны возвращения домой ждут десятки человек.
Подробнее — в материале RT.