В ДНР заявили о готовности возобновить переговоры по обмену пленными с Украиной

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о готовности проводить переговоры с Украиной по теме обмена пленными.

«Республика готова была вести переговоры по пленным на протяжении всего конфликта, и эта позиция остаётся неизменной», — цитирует РИА Новости Морозову.

По её словам, в ДНР готовы искать консенсус и пути выхода из сложившейся ситуации.

Ранее Морозова заявила, что с 2020 года Украина и ДНР не обмениваются пленными, хотя и с той и с другой стороны возвращения домой ждут десятки человек.

Подробнее — в материале RT.