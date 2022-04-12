В ДНР заявили о готовности возобновить переговоры по обмену пленными с Украиной

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Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о готовности проводить переговоры с Украиной по теме обмена пленными.
В ДНР заявили о готовности возобновить переговоры по обмену пленными с Украиной
  • РИА Новости

«Республика готова была вести переговоры по пленным на протяжении всего конфликта, и эта позиция остаётся неизменной», — цитирует РИА Новости Морозову.

По её словам, в ДНР готовы искать консенсус и пути выхода из сложившейся ситуации.

Ранее Морозова заявила, что с 2020 года Украина и ДНР не обмениваются пленными, хотя и с той и с другой стороны возвращения домой ждут десятки человек.

Подробнее — в материале RT.

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