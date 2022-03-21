В ДНР напомнили о молчании ООН по ситуации с нарушениями прав военнопленных на Украине

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Международные организации, в числе которых ООН, на протяжении нескольких лет игнорируют нарушения прав военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
В ДНР напомнили о молчании ООН по ситуации с нарушениями прав военнопленных на Украине
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«Я уверена, что на протяжении восьми лет и Красный Крест посещал пленных, и ООН по правам человека пыталась мониторить права пленных. Почему я не вижу сейчас заявлений международных организаций? Почему не осуждает Генсек ООН действия Киева по отношению к пленным?» — сказала она в интервью РИА Новости.

Морозова назвала замалчивание ситуации с правами военнопленных на Украине со стороны международных организаций полным нарушением всей Женевской третьей конвенции.

«Здесь ставится под сомнение вообще сама нейтральность всего этого международного сообщества, которое здесь, в ДНР, находилось последние восемь лет», — заключила омбудсмен.

Ранее Морозова заявила, что с 2020 года Украина и ДНР не обмениваются пленными, хотя и с той и с другой стороны возвращения домой ждут десятки человек.

Подробнее — в материале RT.

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