Украинские власти вводят комендантский час в Ирпене для постановочной съёмки псевдодоказательств виновности России в массовой гибели местных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России», — сказал Мизинцев.

Как уточняется, с этой целью в Ирпене с 06:00 мск 12 апреля до 09:00 мск 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешён только представителям силовых структур и «непонятным» волонтёрам.

По данным Минобороны, «этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ».

Ранее в Минобороны России заявили, что на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские власти под руководством Великобритании готовят провокации в Сумской области для обвинения ВС России в якобы жестоком обращении с населением Украины.