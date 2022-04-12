МО: Ирпень заблокировали для съёмки псевдодоказательств вины России в гибели людей

Короткая ссылка
Украинские власти вводят комендантский час в Ирпене для постановочной съёмки псевдодоказательств виновности России в массовой гибели местных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО: Ирпень заблокировали для съёмки псевдодоказательств вины России в гибели людей
  • AFP
  • © Aris Messinis

«Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России», — сказал Мизинцев.

Как уточняется, с этой целью в Ирпене с 06:00 мск 12 апреля до 09:00 мск 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешён только представителям силовых структур и «непонятным» волонтёрам.

По данным Минобороны, «этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ».

Ранее в Минобороны России заявили, что на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские власти под руководством Великобритании готовят провокации в Сумской области для обвинения ВС России в якобы жестоком обращении с населением Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить