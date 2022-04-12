Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь Киеву

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Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников обсудили усилия по оказанию военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.
Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь Киеву
  • AP
  • © Michael A. McCoy/Pool

«Они говорили обо всём, что США делают, чтобы помочь Украине защитить себя. Министр Резников поблагодарил министра за эту поддержку», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Отмечается, что Остин обратил внимание на усилия США по доставке Украине помощи.

Ранее в Пентагоне заявили, что группа военнослужащих Украины прошла в США подготовку по использованию барражирующих дронов-камикадзе Switchblade, которые Вашингтон поставляет Киеву.

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