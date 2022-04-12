Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь Киеву

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников обсудили усилия по оказанию военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

«Они говорили обо всём, что США делают, чтобы помочь Украине защитить себя. Министр Резников поблагодарил министра за эту поддержку», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Отмечается, что Остин обратил внимание на усилия США по доставке Украине помощи.

Ранее в Пентагоне заявили, что группа военнослужащих Украины прошла в США подготовку по использованию барражирующих дронов-камикадзе Switchblade, которые Вашингтон поставляет Киеву.