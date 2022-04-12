Лукашенко обсудил с Путиным провокацию в украинской Буче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил провокацию в украинской Буче, назвав её спецоперацией Великобритании.

«Мы это обсуждали. Все кричат: надо было ввести очередной пакет (санкций. — RT), это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане», — заявил Лукашенко на совместной пресс-конференции с российским президентом.

Он подчеркнул, что ФСБ России и белорусская сторона могут предоставить при необходимости материалы о провокации.

В Службе внешней разведки России ранее назвали её циничной. Вместе с тем ведомство задалось вопросом, не причастна ли к инциденту британская разведка MI6, глава которой Ричард Мур ранее объявил об ответственности Москвы за произошедшее.

Как отметили в МИД России, западные политики даже не пытались проверить истинность материалов из Бучи и вынесли вердикт.